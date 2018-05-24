Курс валют на пятницу: НБУ ослабил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 25 мая: 100 USD – 2610,7517 гривни; 100 EUR – 3061,8896 гривни; 10 RUR – 4,2514 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2610,7517 (24 мая – 2608,1533)

100 EUR – 3061,8896 (24 мая – 3053,6259)

10 RUR – 4,2514 (24 мая – 4,2344)

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Как сообщал УНИАН, 24 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,14 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,64 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4190/0,4197 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1075 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 654 сделки на сумму 446,80 миллиона долларов.