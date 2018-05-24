Нацбанк разрешил российским госбанкам докапитализацию украинских «дочек»

В Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков - «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Национальный банк Украины разрешил находящимся под санкциями российским государственным банкам докапитализацию украинских дочерних структур, к которым относятся «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №55, регулятор привел свои требования в соответствие с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2 мая относительно обновленного перечня санкций, введенного в действие указом президента от 14 мая.

«Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Национальный банк продлил действие механизма реализации санкций СНБО банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.

Справка УНИАН. В Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков - «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины.

Сегодня, 24 мая, на сайте президента опубликован обновленный санкционный список в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны из 1748 физических и 756 юридических лиц. Санкции относительно российских материнских структур «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка» в этом перечне остались неизменными, при этом действие санкций продлевается до трех лет.