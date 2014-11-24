Объем махинаций с НДС в 2013 году превысил 70 млрд гривень

«Из-за махинаций с НДС из кармана каждого украинца мошенники «вытянули» более 1500 грн, из госбюджета было украдено порядка 70 млрд грн», - цитирует Билоуса пресс-служба ГФС.

По словам чиновника, исправить ситуацию позволит закон о введении с 1 января 2015 года специальных казначейских электронных НДС-счетов. «С 1 января 2015 года вводится система электронного администрирования НДС, которую никто не отменял. Мы будем проводить большую разъяснительную работу по разным вопросам электронного администрирования, потому что НДС – сложный налог, который требует обсуждения», - подчеркнул Билоус.

Он отметил, что НДС – это системообразующий налог и в Украине, и в Европе.

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«Сейчас ставка налога в Украине одна из самых маленьких среди стран ЕС. Но проблема не в налоге, а в его администрировании, – отметил Билоус. - В течение полугода мы выявили преступные схемы вокруг НДС, свидетельствующие о воровстве десятков миллиардов гривень ежегодно. Чтобы побороть эти схемы и упразднить саму возможность уклонения от уплаты НДС с помощью фиктивного кредита, мы предложили системное решение – введение электронного администрирования НДС».

По словам Билоуса, по новым правилам нужно будет обеспечить уплату НДС, и это приведет к новым денежным отношениям – ускорению расчетов между контрагентами и расчетов с поставщиками.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) №1621-VII", а 2 августа он уже был подписан президентом. Согласно закону, налогоплательщикам будут автоматически открыты счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в банке, который выберет Кабинет министров. Для перечисления налога в бюджет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию налоговой и таможенной политики, направляет банку, в котором открыты счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, реестр плательщиков, в котором указывается название плательщика, код ЕГРПОУ и индивидуальный налоговый номер плательщика, отчетный период и сумма налога, подлежащего перечислению в бюджет. На основании такого реестра банк перечисляет суммы налога в бюджет.

Представители деловых кругов весьма неоднозначно отзывались об этом законе, утверждая, что его введение вымоет оборотные средства предприятий и усугубит падение во многих отраслях. Кроме того, проект коалиционного соглашения, разработчиком которого является, в том числе, и Оксана Продан, предусматривал отмену введения НДС-счетов и усовершенствование администрирования НДС.

В то же время, в Министерстве финансов Украины отмечали, что норма о введении НДС-счетов поддерживается ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, выполнение программы сотрудничества с которым является залогом продолжения кредитования экономики Украины со стороны Фонда.