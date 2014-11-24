Для стабилизации гривни НБУ предложили отменить валютные аукционы и повысить учетную ставку

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес Нацбанка о мерах по стабилизации валютного рынка, переданном агентству УНИАН.

В НАБУ считают, что проведение аукционов, не удовлетворяющих даже 1% отложенного спроса на валюту, только увеличивают его, а полученный курс не отражает рыночный или взвешенный. В результате, большинство экспортеров не торопятся заводить экспортную выручку в Украину, пытаясь проводить расчеты за ее пределами, или используют различные схемы расчетов, на которые банки не могут повлиять.

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Кроме того, банкиры отметили, что наличие различных договоренностей о валютном курсе является негативным сигналом для бизнеса, и ухудшает ожидания роста курса выше «договорного». «Чем скорее рынок сам установит курс, по которому большинство субъектов рынка будут готовы проводить расчеты, тем быстрее рынок наполнится валютой за счет увеличения объемов продаж экспортерами валютной выручки», - говорится в письме.

Что касается учетной ставки, то, по мнению ассоциации, ее нужно привести до уровня соответственно показателям прогнозируемой инфляции.

Напомним, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам этого года до 25%, в то время как текущий уровень учетной ставки НБУ с 12 ноября установлен на уровне 14%.

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Также, по мнению экспертов ассоциации, целесообразно увеличить процент обязательных резервов в Нацбанке по гривневым ресурсам банков, что позволит снизить денежную массу и снизить спекулятивный спрос на валюту. Одновременно НАБУ предлагает оказать целевую поддержку отдельным системным банкам, которые могут испытать ухудшение ликвидности, с одновременным ограничением активных операций этих банков.

В НАБУ отметили, что регулятор должен способствовать хеджированию банками рисков на валютном рынке, в том числе урегулировать вопросы применения Пенсионного сбора к операциям СВОП с целью восстановления практически единственного инструмента перераспределения ликвидности в банковской системе в условиях кризиса.

Ассоциация призывает проводить более открытую политику деятельности Нацбанка и публиковать официальную статистику с детальными расчетами и источниками получения исходных данных.

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«Как показала практика, использование отдельных, не комплексных, мер или использование не отработанных мероприятий, или недостаток детальной доступной информации, приводят к паническим последствиям среди субъектов рынка и только увеличивают панику и расшатывание валютного курса», - говорится в письме НАБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк продолжит проводить валютные аукционы.

Напомним, Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальном курсу почти в 2 раза, до 15,10 грн/долл. с 7,99 грн/долл.

Для стабилизации валютного рынка регулятор предпринял ряд мер, включая повышение нормы обязательной продажи 75% валютной выручки и ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки.

Также, с 5 ноября Нацбанк ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.