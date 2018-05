Суд обязал Samsung выплатить Apple более $500 миллионов долларов

Дело касается копирования компанией Samsung дизайна смартфонов Apple и некоторых других патентов.

После почти пятидневных обсуждений суд США постановил, что Samsung Electronics Co Ltd должна заплатить 539 миллионов долларов Apple Inc за копирование запатентованных функций смартфона.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшие в мире конкуренты в области смартфонов бились в суде над патентами с 2011 года, когда Apple подала иск, утверждая, что смартфоны и планшеты Samsung "рабски" копировали их продукты. Компания Samsung была признана виновной в суде в 2012 году. Однако по сей день длились разногласия по поводу суммы, которую Samsung должен компенсировать.

Samsung ранее уже заплатила Apple 399 миллионов долларов, чтобы компенсировать Apple нарушение некоторых из патентов, о которых идет речь в деле.

Таким образом, если приговор будет оставлен в силе после апелляции, Samsung останется запланить около 140 миллионов долларов.

В своем заявлении Apple с удовлетворением отметила, что члены судебной коллегии "согласны с тем, что Samsung должна платить за копирование наших продуктов".

В Samsung сразу не сказали, планируют ли они обжаловать приговор, однако в компании заявили, что они рассматривают “все варианты", чтобы оспорить его.

"Сегодняшнее решение идет вразрез с единогласным решением Верховного Суда в пользу Samsung в области убытков из-за патента дизайна. Мы рассмотрим все варианты, чтобы получить результат, который не будет препятствовать творчеству и честной конкуренции для всех компаний и потребителей”, - говорится в заявлении Samsung.

Ранее в Apple заявляли, что компания понесла убытки на 1 миллиард долларов из-за копирования Samsung дизайна их смартфонов, заявив что дизайн имеет решающее значения для их успеха.

Samsung стремилась ограничить выплаты примерно до 28 миллионов долларов, заявив, что она должна платить только за прибыль, относящуюся к компонентам своих телефонов, которые нарушили патенты Apple.

Присяжные в предыдущем суде присудили Apple 1,05 миллиарда долларов, которые позже были сокращены.

В декабре 2015 года Samsung заплатила Apple 548 миллионов долларов, в том числе 399 миллионов долларов за нарушение некоторых патентов, о которых шла речь на этой неделе.