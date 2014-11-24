Несмотря на Указы Порошенко “Ощадбанк” продлил работу в “ДНР” до начала декабря

Государственный “Ощадбанк” продолжит работать на территориях, подконтрольных террористическим организациям “ДНР” и “ЛРН”, по крайней мере, до начала декабря. Об этом говорится в официальном заявлении руководства банка. "Обращаемся ко всем украинским гражданам, которые находятся на отдельных территориях в районе проведения операции в Донецкой и Луганской областях: “Ощадбанк” не бросит вас на произвол судьбы", - говорится в сообщении банка.

По данным руководства банка, основные его отделения в Донецке, Луганске и других крупных городах, подконтрольных террористам, будут работать “по крайней мере” до 1 декаября 2014 года. После этого основной украинский государственный банк намерен разработать порядок свободного доступа к его услугам и усилить работу своих отделений в прифронтовых районах Донбасса.

Эту информацию “ощадбанка” подтвердили и террористы. Сегодня глава “администрации” Донецка Игорь Мартынов заявил, что в городе продолжают работу 109 отделений «Ощадбанка». «На сегодня в городе работают 109 отделений «Ощадбанка», в кассах которых можно произвести коммунальные платежи. Эти деньги не уходят из Донецка, а направляются коммунальщикам, что дает возможность выполнять необходимые работы по эксплуатации и восстановлению объектов городского жизнеобеспечения»,- сообщил Мартынов.

В Луганске несмотря на прямые запреты руководства государства, “Ощадбанк” может продолжить работать и после начала декабря, но уже под видом “национального” банка “ЛНР”. Как сообщил “премьер-министр” псевдореспублики Геннадий Цыпкалов, “ЛНР” планирует запустить собственную банковскую систему на базе украинского "Ощадбанка", и сегодня идет процесс .

Еще 4 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О неотложных мерах по стабилизации социально- экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях». В соответствии с Указом, постановление правительства №595 от 7 ноября 2014 года потребовало перевода всех государственных организаций и бюджетных учреждений с территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями в Луганской и Донецкой областях, на подконтрольные Киеву территории.

Подавляющее большинство украинских банков прекратили работу на контролируемых сепаратистами территориях еще летом в соответствии с введенным НБУ с 24 июля чрезвычайным режимом работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях, однако расположенные там отделения Ощадбанк продолжали работу. По свидетельству участников рынка, в Донецке отделения и банкоматы "Ощадного" продолжают инкассироваться и работать по соседству с компаниями, которые перешли на обслуживание в этот госбанк.