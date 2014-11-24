Нацбанк сегодня продавал доллары по 15,05 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 24 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0496 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн долл., средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона - 15,0496 грн за 1 доллар США», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 27,3 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) - 15,0480 грн за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе для определения равновесного курса 21 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0956 грн/долл.

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Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.