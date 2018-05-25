Вице-премьер заявил, что в диалоге с МВФ «нет места какому-либо шантажу, угрозам и ультиматумам»

По словам Розенко, кредиты МВФ предоставляются Украине под наименьшие проценты.

В сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями нет шантажа, а ведется нормальный диалог.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, выступая в Верховной Раде.

«В нашем сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими международными организациями нет места какому-либо шантажу, угрозам и ультиматумам со стороны этих организаций. Это нормальный полноценный диалог», - сказал он.

Розенко подчеркнул, что правительство действует не в пределах чужой логики, а преследует цель повышение уровня жизни украинцев.

«Взаимодействие с международными организациями нацелено не только на получение средств, хотя и это на сегодня очень важно. Кредиты МВФ предоставляются Украине под наименьшие проценты, за которые сегодня возможно привлечение государством средств», - добавил вице-премьер.

Также он отметил, что вопросы повышения цен на газ и открытия рынка земли правительство будет решать совместно с парламентом в интересах народа Украины.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.