В правительстве объяснили задержки с выплатами пенсий переселенцам

По словам вице-премьера Розенко, все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме.

Кабинет министров Украины не принимал никаких решений относительно ограничений прав переселенцев на получение пенсий, и задержки с выплатами связаны лишь с изменением Пенсионным фондом графика выплат.

Читайте такжеУкраинцам с большим стажем и низкими пенсиями обещают пересчитать выплаты в следующем году

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, выступая в Верховной Раде.

«Правительство не принимало в последнее время никаких решений относительно ограничений каких-либо прав вынужденных переселенцев на получение пенсий», - сказал он.

По словам Розенко, задержки с выплатами пенсий связаны исключительно с изменением графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины.

«Все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме. Никаких долгов перед переселенцами не будет», - пообещал вице-премьер.

Он отметил, что все управления Пенсионного фонда были обязаны сообщить гражданам об изменении графика.

«В абсолютном большинстве областей Украины этот вопрос на сегодня снят. Если есть конкретные вопросы по конкретным управлениям Пенсионного фонда – передайте эту информацию правительству», - добавил Розенко.

Справка УНИАН. После аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле того же года появилось большое количество беженцев из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По данным Минсоцполитики, на конец апреля 2018 года в Украине зарегистрировано 1 млн 496 тыс. 713 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса.

С 1 января 2018 года Кабинет министров увеличил размер денежной помощи для семей-переселенцев с 2400 грн до 3000 грн в месяц, а также до 5000 грн для многодетных семей.