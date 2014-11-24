Гривня на межбанке отвоевала у доллара 5 копеек

13:58, 24 ноября 2014
Финансы
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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 21 ноября, к середине торгов установились на уровне 15,0500/15,3500 грн/долл.

Фото УНИАН

Котировки по гривне-евро составили 18,6770/19,0493 грн/евро, сообщает Укрдилинг.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3355/0,3426.

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Напомним, в пятницу 21 ноября гривня укрепилась на межбанке до 15,40 за доллар.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября НБУ во время совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами о содержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса или стабилизировать курс на нынешнем уровне.

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