Гривня на межбанке отвоевала у доллара 5 копеек

Котировки по гривне-евро составили 18,6770/19,0493 грн/евро, сообщает Укрдилинг.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3355/0,3426.

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Напомним, в пятницу 21 ноября гривня укрепилась на межбанке до 15,40 за доллар.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября НБУ во время совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами о содержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса или стабилизировать курс на нынешнем уровне.