Порошенко о сотрудничестве с МВФ: я твердо настроен продолжать его

По словам президента, достижение макрофинансовой стабилизации стало возможным в том числе благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Президент Украины Петр Порошенко твердо настроен продолжать сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Читайте такжеВице-премьер заявил, что в диалоге с МВФ «нет места какому-либо шантажу, угрозам и ультиматумам»

Об этом глава государства заявил на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

«Понятно, что достижение макрофинансовой стабилизации стало возможным в том числе благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом, и я твердо настроен продолжать его», - сказал он.

По словам главы государства, действующие украинские власти впервые за историю сотрудничества с Фондом последовательно выполняют пять меморандумов о сотрудничестве, продолжение которого позволит обеспечить макрофинансовую стабильность и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке заявили, что ближайшее время будет решающим для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.