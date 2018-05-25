ЕБРР заявил о готовности начать вхождение в капитал «Ощадбанка»

Президент ЕБРР назвал это решение «жестом доброй воли».

Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности начать вхождение в капитал украинского государственного «Ощадбанка».

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Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

«Как жест доброй воли ЕБРР, нашей веры в вашу страну, я могу сказать, что сейчас правильное время для ЕБРР пойти вперед и рассмотреть приобретение преприватизационной доли в капитале в «Ощадбанке» - выдающемся государственном банке», - сказал он.

По словам Чакрабарти, вхождение ЕБРР в капитал «Ощадбанка» станет мощным сигналом для международных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию государственного «Ощадбанка», которая предусматривает частичную приватизацию финучреждения с участием международного инвестора.

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития относительно поддержки и реформирования «Ощадбанка».