Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Официальный курс гривни продолжает приближаться к психологическому уровню 15 за доллар.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 21 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США - 1506.0794 (с 14.00 21 ноября - 1509.6240); 100 евро - 1870.8518 (с 14.00 21 ноября - 1892.9175); 10 российских рублей - 3.2889 (с 14.00 21 ноября - 3.2323). Читайте такжеГривня на межбанке отвоевала у доллара 5 копеек Читайте такжепо средневзвешенному курсу 15,0496 грн/долл..«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн. долл., средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона - 15,0496 грн за 1 доллар США», - сказано в сообщении.

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