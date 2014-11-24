Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни
14:19, 24 ноября 2014Финансы
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Официальный курс гривни продолжает приближаться к психологическому уровню 15 за доллар.
НБУ снова укрепил официальный курс гривни / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 21 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США - 1506.0794 (с 14.00 21 ноября - 1509.6240);
100 евро - 1870.8518 (с 14.00 21 ноября - 1892.9175);
10 российских рублей - 3.2889 (с 14.00 21 ноября - 3.2323).
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Читайте такжепо средневзвешенному курсу 15,0496 грн/долл..«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн. долл., средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона - 15,0496 грн за 1 доллар США», - сказано в сообщении.
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