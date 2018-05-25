WebMoney заявляет о блокировке средств 4 миллионов украинцев

Это стало следствием включения системы в санкционный список Украины.

Средства 4 миллионов украинцев – пользователей электронной платежной системы WebMoney.UA заблокированы в результате включения этой системы в обновленный список лиц и организаций, в отношении которых Украина применяет ограничительные меры (санкции).

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Как говорится в заявлении компании, обнародованном в соцсети Facebook, WebMoney.UA 15 лет работает в Украине, добросовестно соблюдая все требования законодательства, и это решение стало для компании неожиданностью.

«Никто из чиновников при этом не позаботился об интересах 4-х миллионов простых украинцев - пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением», - отмечается в заявлении.

WebMoney.UA попросила у пользователей и партнеров понимания и поддержки, отмечая, что решает эти проблемы в правовом поле.

«Мы хотим защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, согласно обновленному перечню лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).

Санкции предусматривают блокировку активов, приостановку исполнения обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.