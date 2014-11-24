Объем освоенных капинвестиций в Украине упал на 23%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-сентябре 2014 года составил 135,477 млрд грн, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

Как сообщается, на конец сентября наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 30,4%, или 41,158 млрд грн, Днепропетровскую область – 9,5%, или 12,861 млрд грн, Киевскую область – 7,7%, или 10,486 млрд грн, Донецкую область - 7%, или 9,496 млрд грн.

Рост капинвестиций в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован только в Ивано-Франковской области – на 26,9%, до 4,284 млрд грн, Хмельницкой области - на 10%, до 2,548 млрд грн.

В остальных областях зафиксировано снижение освоенных капинвестиций, в том числе наибольшее - в Луганской области – на 51,2%, до 3,949 млрд грн, Донецкой области – на 49,2%, до 9,496 млрд грн, Одесской области – на 44,7%, до 5,107 млн грн, Николаевской области - на 39,8%, до 2,350 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 130,470 млрд грн, в том числе на капремонт – 8,217 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 97,239 млрд грн, или 71,8% общего объема инвестиций.

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Как сообщал УНИАН, объем освоенных капинвестиций в Украине в первом полугодии 2014 года составил 86,860 млрд грн, что на 17,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года снизился на 11,1% по сравнению с 2012 годом - до 247,892 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.