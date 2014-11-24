В Еврокомиссии уверены, что введенные санкции наносят ущерб экономике России

В Европейской комиссии убеждены, что введенные против России санкции имеют „значительное влияние”, но не комментируют размер убытков для российской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала пресс-секретарь верховного представителя ЕС Федерики Могенири Майя Косьянчич, отвечая на вопрос, отвечает ли действительности озвученная европейскими экспертами цифра возможных убытков для российской экономики в размере 23 млрд евро в результате санкций, введенных ЕС.

„Ми убеждены, что санкции имеют значительное влияние, но мы не можем предоставить вам конкретные цифры. Санкции важно иметь как инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы найти политическое разрешение текущего кризиса”, - констатировала она.

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Однако Косьянчич не стала комментировать эти конкретные цифры, к которым Еврокомиссия не имеет отношения. „Я не могу комментировать цифры, которые не наши. Мы убеждены, что это будет иметь значительное влияние, и эти меры – часть наших усилий, направленных на политическое решение. Мы твердо настроены это делать. Об этом сказали на прошлой неделе министры иностранных дел, и мы будем работать на это”, - подчеркнула она.

Как сообщалось, европейские эксперты подсчитали, что введение экономических санкций обойдется России в 2014 году в 23 млрд евро, в 2015 году - 75 млрд евро.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика из-за санкций западных стран теряет около 40 млрд долларов в год.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России три этапа санкций.