В Минфине объяснили, когда в Украине могут отменить военный сбор

Этот сбор установлен до вступления в силу решения парламента о завершении реформы ВСУ.

Временный военный сбор в Украине может отменить Верховная Рада при завершении реформы Вооруженных сил Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов, комментируя вопрос отмены военного сбора в связи с завершением антитеррористической операции на Донбассе.

В Минфине напомнили, что, в соответствии с Налоговым кодексом Украины, военный сбор установлен временно - до вступления в силу решения парламента о завершении реформы ВСУ.

«Взимание военного сбора может быть отменено в случае принятия и вступления в силу соответствующего решения Верховной Рады Украины», - говорится в комментарии пресс-службы министерства.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции и приказ Верховного главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала в 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.