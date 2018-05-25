Госбюджет Украины сведен с дефицитом в почти 21 миллиард
Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,587 млрд грн против 19,435 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.
Читайте такжеКабмин подал в Раду проект бюджетной резолюции на три года вперед - курс гривни выше 30 за доллар
Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 33,202 млрд грн, что на 14% ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 38,590 млрд грн.
Также сообщается, что профицит местных бюджетов за январь-апрель составил 20,620 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.