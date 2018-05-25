Порошенко призвал ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов в Украине

В ЕБРР заявили о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский банк реконструкции и развития удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства, ссылаясь на итоги встречи Порошенко с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, на которой стороны обсудили состояние и перспективы развития партнерства.

«Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах», - отметил президент Украины.

В свою очередь, руководитель ЕБРР заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Также президенты обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению свыше 12 млрд евро в рамках 4 сотен проектов.