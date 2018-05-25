Украина в этом году выплатила более $4 миллиардов долгов

По словам президента, несмотря на выплаты по госдолгу, золотовалютные резервы составляют 18 миллиардов долларов.

Украина в этом году выплатила более 4 млрд долл. долгов, что, тем не менее, не привело к снижению золотовалютных резервов страны.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

«Несмотря на то, что в этом году Украина выплатила более 4 миллиардов долларов, золотовалютные резервы составляют 18 миллиардов долларов», - сказал он.

По словам главы государства, с учетом сложнейшей экономической и долговой ситуации в 2014 году, а также военных действий, дефолт выглядел практически неизбежным, однако властям удалось удержать ситуацию и вернуться к экономическому росту.

Как сообщал УНИАН, по данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 млрд долл.

Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 трлн в гривневом эквиваленте.