Министр финансов рассказал, когда ЕБРР войдет в капитал «Ощадбанка»

Напомним, обновленная стратегия банка предусматривает частичную приватизацию с участием международного инвестора.

Европейский банк реконструкции и развития официально анонсировал планы вхождения в капитал государственного «Ощадбанка» до конца года, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Читайте такжеПорошенко призвал ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов в Украине

«Президент ЕБРР Сума Чакрабарти официально анонсировал план банка войти в капитал государственного «Ощадбанка» до конца года. Мы дали старт процессу переговоров во время нашей встречи в Вашингтоне два месяца назад», - написал министр в соцсети Facebook.

Он поблагодарил команду ЕБРР, «Ощадбанка» и своего министерства за активное сотрудничество, направленное на результат.

«Ощадбанк» будет продолжать активно развиваться и станет более эффективным. Для граждан и бизнеса, как клиентов, это будет означать более качественные услуги, более дешевое кредитование и еще большую стабильность. Это пример практических реформ», - подчеркнул Данилюк.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию государственного «Ощадбанка», которая предусматривает частичную приватизацию финучреждения с участием международного инвестора.

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития относительно поддержки и реформирования «Ощадбанка».