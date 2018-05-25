Крупные и средние предприятия Украины нарастили прибыль до 133 миллиардов

Этот показатель выше данных аналогичного периода прошлого года почти на 30%.

Крупные и средние предприятия Украины в январе-марте 2018 года получили 132,875 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 29,5% выше показателя за аналогичный период 2017 года в размере 102,615 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий вырос на 13% - до 177,491 млрд грн, результат убыточных – сократился на 18%, до минус 44,617 млрд грн.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий сократилась до 31,4% с 36,1% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей.

Справка УНИАН. Крупные и средние предприятия Украины в 2017 году получили 153,218 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 1,6 раза выше показателя за 2016 год на уровне 94,039 млрд грн.