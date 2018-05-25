Гривня уходит на выходные с курсом 26,14 за доллар

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 4 копейки.

В пятницу, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,11/26,14 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,49/30,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4107/0,4214 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1495 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 606 сделок на сумму 428,40 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2614.9490 (25 мая – 2610.7517)

100 EUR – 3052.9530 (25 мая – 3061.8896)

10 RUR – 4.2405 (25 мая – 4.2514)