Российский рубль дорожает вслед за нефтью
Российская валюта продолжит укрепляться до конца недели, уверены эксперты
Курс рубля продолжает расти вторую неделю подряд. Доллар стоит меньше 45 рублей, евро опускается ниже 55 рублей. Курс рубля продолжит укрепляться до конца недели, уверены эксперты: дорожающая нефть и налоговый период оказывают ему поддержку, сообщает ТАСС.
За первые полтора часа торгов на Московской бирже в понедельник доллар опустился более чем на рубль до 44,3 рубля, а евро упал ниже 55 рублей. С учетом прошлой недели доллар подешевел уже на 2,8 рубля, а евро - на 4 рубля.
Объемы торгов на валютной секции Московской биржи выросли до $5,7 млрд при среднем уровне прошлой недели в $3,6 млрд.
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Помимо спроса на рубль в рамках налогового периода, аналитики отмечают общий рост спроса на валюты развивающихся стран в связи со смягчением политики Центробанка Европы и Народного банка Китая.
Индекс валют развивающихся рынков укрепился относительно доллара на 0,3-0,4%: бразильский реал вырос к доллару на 2,27%, мексиканский песо на 0,25%, а южноафриканский ранд на 0,16%.
"ЕЦБ и Банк Китая подтвердили намерение стимулировать рост, что снизило опасения по поводу ситуации в экономике", - отметил аналитик БКС Марк Брэдфорд.
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21 ноября глава ЕЦБ Марио Драги заявил о готовности регулятора расширить выкуп активов в случае необходимости, а Народный банк Китая объявил в пятницу о снижении с 22 ноября процентных ставок впервые с 2012 года.
Текущий рост рубля совпадает с динамикой нефти. Стоимость баррели Brent на минувшей неделе выросла с $77,5 до $81,5.
Котировки нефти растут в преддверии встречи министров стран-участниц ОПЕК, которая пройдет 27 ноября в Вене.
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На встрече может быть рассмотрен вопрос о сокращении добычи. Но среди министров нет единого мнения. Саудовская Аравия с октября снижает цены по азиатским контрактам. На этом фоне глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес объявил, что страна подготовила предложения по предотвращению дальнейшего снижения цен и вынесет их на сессию ОПЕК. Постоянным сторонником сокращения поставок и поддержки котировок выступает и Иран. Возможность синхронизированного с ОПЕК снижения добычи готова рассматривать и Россия, не входящая в картель.