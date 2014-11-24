Нацкомфинуслуг осталась без руководителя

Кабинет министров Украины уволил Максима Полякова с должности исполняющего обязанности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг с 24 ноября 2014 года .

Соответствующее распоряжение от 19 ноября опубликовано на сайте правительства.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 5 апреля 2014 года "О временном возложении исполнения обязанностей главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, на Полякова М. А.", - говорится в распоряжении.

Правительство также с 24 ноября уволило Полякова с должности члена Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах Поляков был избран депутатом по списку партии "Народный фронт", которую возглавляет премьер-министр Арсений Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Поляков с 12 марта 2014 года занимал должность члена Нацкомфинуслуг.

8 апреля Кабинет министров Украины назначил Максима Полякова исполняющим обязанности главы Нацкомфинуслуг вместо Бориса Визирова.