Нацбанк объяснил, куда делось золото из международных резервов

Национальный банк Украины объясняет сокращение объемов золота в международных резервах синхронизацией их структуры и внешней позиции страны, сообщается на странице регулятора в социальной сети Fаcebook.

«В последнее время наблюдалась значительная волатильность мировых валютных рынков, связанная с укреплением позиций доллара США по отношению к другим мировым валютам. Поэтому НБУ решил уменьшить долю золота в валютных резервах до 8%. С этой целью на международных рынках было продано 0,46 млн тройских унций золота за доллары США, соответственно доля золота в международных резервах сократилась до 7,9%», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в сентябре регулятор принял решение увеличить долю доллара США в резервной корзине, так как структура торгового баланса страны на 70,3% представлена в долларах США, на 15% - в евро. Кроме того, 77,7% валового внешнего государственного долга Украины номинировано в долларах США, в евро – 11,2%, СПЗ (специальные права заимствования) - 5,8%.

Нацбанк подчеркивает, что согласно данным МВФ, удельный вес золота в мировых резервах в среднем составляет 11,7%, а в развивающихся странах доля золота в среднем составляет 4,4%.

Напомним, объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины в октябре сократился на 0,46 млн тройских унций (14 тонн) - до 0,84 млн тройских унций (26,1 тонны), достигнув уровня июня 2008 года.

Согласно данным регулятора, в денежном эквиваленте объем золота сократился на 580,07 млн долл. - до 988,66 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 ноября 2014 года составили 12,587 млрд долл., что на 23,2% или на 3,798 млрд долл. меньше показателя на 1 октября в 16,385 млрд долл. Согласно данным НБУ, золотовалютные резервы достигли минимального значения за последние девять с половиной лет, после провала до 11,892 млрд долл. в марте 2005 года.