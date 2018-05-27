Большинство украинцев получают зарплаты в пределах 1-2 "минималок" - эксперт

В прошлом году наибольший прирост зарплат наблюдался в сферах госуправления, соцстрахования, финдеятельности и телекоммуникаций.

Неравномерность роста зарплат между и внутри секторов экономики и отсутствие надлежащего регулирования приводят к тому, что "сливки" от роста достаются ограниченному кругу работников высших ступеней, в то время как большинство работников получают зарплаты в пределах 1–2 минимальных размеров.

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Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Лидию Ткаченко, ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

В течение 2017 года наибольший номинальный прирост зарплат наблюдался в следующих видах деятельности: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (с 6 420 гривень в январе до 14 442 гривень в декабре, +8 022 гривни), профессиональная, научная и техническая деятельность (с 8 195 до 12 682 гривень, +4 488 гривень), поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (с 7 343 до 11 654 гривень, +4 311 гривень), финансовая и страховая деятельность (с 11 092 до 14 899 гривень, +3806 гривень), информация и телекоммуникации (с 10 210 до 13 833 гривень, +3 623 гривень). Эти же виды деятельности показали наибольший прирост и в первом квартале 2018-го (за три месяца более 1 000 гривень).

"Причем внутри высокооплачиваемых секторов экономики неравенство между работниками по размерам зарплаты значительно выше. Собственно, дифференциация зарплат и формируется в основном благодаря высокооплачиваемым категориям, ведь нижняя граница регулируется размером минимальной зарплаты, - отмечает эксперт. - В вышеназванных высокооплачиваемых видах деятельности доля работников с зарплатами свыше 15 000 гривень составляла в декабре 2017 года около 20%, в финансовой и страховой деятельности - 26,7, в государственном управлении и обороне - 32%".