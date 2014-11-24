Убыток предприятий Украины за девять месяцев составил 168 миллиардов

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в январе-сентябре 2014 года получили 168,026 млрд грн убытка до налогообложения, в то время как за аналогичный период прошлого года было получено 24,106 млрд грн прибыли, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

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По информации Госстата, в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 68,2% - до 215,507 млрд грн. Одновременно финрезультат убыточных предприятий вырос в 3,7 раза - до 383,533 млрд грн.

Наибольший рост прибыли – в 4 раза – зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, а также в отраслях искусства, спорта и отдыха.

Наибольший рост убытков – более чем в 5 раз – показали предприятия, работающие в отраслях сельского хозяйства, профессиональной и научной деятельности, здравоохранения, операций с недвижимостью.

За указанный период количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 3,9 п.п. – до 44,2%.

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Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2014 года получили 135,952 млрд грн убытка до налогообложения против 8,724 млрд грн прибыли, полученной за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году украинские предприятия получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).