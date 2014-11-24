Forbes: Причины, по которым Центробанк РФ скупает золото, совсем не те, что вы думаете

В своей статье, которая называется «Причины, по которым Центральный банк РФ скупает золото, совсем не те, что вы думаете», опубликованной на сайте Forbes.com, Тим Ворстал пишет, что Центральный банк России в этом году покупает больше золота. Некоторые могут подумать, что таким образом банк пытается поддержать цену на золото, либо, что он решил, что цена на золото выровнялась и, таким образом, желтый металл является хорошей инвестицией. Именно так некоторые и воспринимают это. Но скорее всего это связано с небольшой финансовой деталью, с небольшим изгибом в государственной политике РФ в сфере продажи драгоценных металлов. Эта маленькая деталь в сочетании с действующими санкциями означает, что у Центрального банка на самом деле просто нет другого выбора, кроме как приобретать золото отечественного производства.

Вот что сообщается в блоге Zero Hedge об этих покупках:

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала нижней палате парламента о значительных покупках российского золота. Она экономист, глава Центрального Банка России, а в период с мая 2012 г. по июнь 2013 г. была экономическим советником Владимира Путина.

Это заявление было довольно необычным и, насколько нам известно, такого никогда раньше не случалось. Заявление главы Центрального банка РФ, скорее всего, было согласовано с Путиным и Кремлем и должно стать сигналом того, что Россия считает свои золотые запасы потенциальным геополитическим инструментом и оружием в финансово-валютной войне.

Сейчас золото составляет около 10% золотовалютных резервов банка, добавила она. В 2013 г. официально было куплено около 77 тонн золота, по данным Международного валютного фонда.

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Как было написано выше, это можно считать четким сигналом к поддержанию цены на золото. Но лично я понимаю это по-другому. Всегда превосходный Крейг Пирронг, профессор финансов Хьюстонского университета, рассказал немного больше об этой истории:

Центральный банк России был вынужден увеличить закупки золота в этом году, чтобы компенсировать внутреннее производство, поскольку из-за санкций Запада золотодобывающим предприятиям стало сложно продавать металл за рубежом, а также, чтобы повысить ликвидность своих валютных резервов, сообщили источники.

Большая часть продукции российских золотодобывающих предприятий продается отечественным коммерческим банкам, таким как «Сбербанк» или «ВТБ», которые затем могут продать металл Центральному банку либо иностранным банкам.

В этом году, по данным источников, иностранные банки удерживаются от покупки российского золота после того как Запад ввел санкции против России из-за украинского кризиса.

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И, как отмечает Пирронг, Центральный банк может платить за это золото в рублях, а это означает, что он может просто напечатать деньги, чтобы увеличить эти резервы.

Тем не менее, есть еще одна небольшая загвоздка в том, как обращаются с драгоценными металлами в соответствии с российским законодательством. Самим горнодобывающим предприятиям не разрешается экспортировать их (моя информация немного устаревшая, я работал в России в металлургическом бизнесе, когда эта система только создавалась, но я почти уверен, что и по сей день все осталось по-прежнему). Горнодобывающим компаниям разрешается продавать ценные металлы по рыночным ценам нескольким определенным отечественным дилерам, и Центральный банк имеет право приобрести их по рыночной цене или около того. Некоторым из этих дилеров разрешено заключать контракты на экспорт, о чем говорилось выше. Но некоторых из этих дилеров коснулись финансовые санкции, введенные Западом, поэтому западные банки опасаются заключать с ними контракты на экспорт.

Если бы производители имели право экспортировать напрямую, как большинство горнодобывающих предприятий могут это делать в других юрисдикциях, то проблема даже не возникла бы. Поскольку если бы они экспортировали напрямую, они бы могли обойти санкции, от которых страдают посредники. По крайней мере, частично это связано с тем, что государство обещало приобрести по рыночным ценам всю отечественную продукцию в обмен на то, что российские производители должны продавать свою продукцию через эти утвержденные каналы. А если эти каналы блокируются, как это, видимо, происходит сейчас, государство в итоге должно будет покупать больше золота отечественного производства.