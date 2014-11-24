Кабмин утвердил критерии национализации банков

Кабинет министров Украины утвердил критерии, которым должны соответствовать банки для возможности национализации их государством.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 19 ноября №633 «Об утверждении порядка приобретения акций банков в обмен на облигации внутреннего государственного займа», обнародованном на сайте правительства.

Согласно постановлению, государство может принять участие в докапитализации частного банка до необходимого уровня при условии согласия акционеров на передачу государству в собственность или в распоряжение и пользование минимум 75%+1 акция, а также сокращении размера уставного капитала банка на максимальную сумму убытков по результатам диагностического исследования.

Другими требованиями также является увеличение размера уставного капитала банка за счет вкладов владельцев существенного участия, владеющих не менее чем 10% уставного капитала, членов наблюдательного совета, правления, ревизионной комиссии банка. Также требованием является согласие на проведение аудиторской проверки по требованию Минфина и уменьшение уставного капитала на сумму убытков, определенных в рамках этой проверки, а также согласие на назначение советником главы правления банка кандидатуры от Министерства финансов для мониторинга работы финансового учреждения.

Постановлением также предусматривается, что государство может участвовать в выведении неплатежеспособного банка с рынка при условии, что доля общих активов банка составляет 2% или более размера общих активов банков Украины и объем вкладов физических и юридических лиц банка составляет 2% или более общего размера вкладов физических и юридических лиц в банках Украины.

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Как сообщал УНИАН, общие потребности украинской банковской системы в докапитализации по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн.

Стресс-тестирование 15 крупнейших банков выявило необходимость докапитализации девяти из них на 56 млрд грн. Как сообщил первый замглавы НБУ Александр Писарук, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.

По оценкам НБУ, согласно предварительным результатам второго этапа стресс-тестирования банков, в ходе которого тестировались 20 банков из второй группы по размеру активов, необходимость докапитализации этих финансовых учреждений составляет 10 млрд грн.

Также Национальный банк Украины утвердил 10-летний график повышения капитала банков в рамках выполнения Закона о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы. В рамках закона требования к минимальному уставному капиталу банков повышены до 500 млн грн, и банки, зарегистрированные до принятия этого закона, должны увеличить уставный капитал в течение 10 лет.