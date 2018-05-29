Данилюк устраивает скандалы, не желая предоставить справку из Британии и уплатить налоги - Южанина

Министра финансов Александра Данилюка обвиняют в неуплате налогов за время его работы в Великобритании. Сам Данилюк утверждает, что платил налоги за пределами Украины, однако справку для подтверждения этого не предоставляет.

Демарш со стороны министра финансов Александра Данилюка, который на прошлой неделе устроил на заседании Кабмина, может быть связан с судебным процессом относительно неуплаты Данилюком налогов.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает "Деловая столица".

"По этому поводу идут судебные заседания, наверное, уже состоялось второе или третье. И, я так понимаю, там представлены документы (от британских налоговиков). Поэтому стоит наблюдать, как будет происходить судебное разбирательство. Там ничего натянутого нет. Есть обычная информация о доходах, которые он получил за пределами Украины. Как резидент Украины он должен был подать годовую декларацию, где должен отразить этот доход. И с уплатой или без уплаты - решала бы справка, которую он взял из компетентных органов в Британии. Если там происходила уплата, то он бы ничего не доплачивал в Украине. Но подача отчетности является обязательной для резидента Украины. Поэтому нарушений несколько. Если бы я попала в такую ситуацию, я бы ни в коем случае не пошла бы в судебные споры - даже административные. Надо было признать, подать декларацию, взять эту справку, доплатить админштраф", - отметила Южанина.

По ее мнению, поведение людей, которые отвечают за налоговую систему страны, фактически разрушает ГФС как институт. "Это выглядит настолько глупо. Все в стране понимают последствия, если развалится ДФС - организация, которая руководствуется Минфином и обеспечивает 90% поступлений в бюджет. Руководитель разрушает эту систему", - заявила Южанина.

Председатель комитета считает, что вопрос назначения шестого заместителя министра - это был лишь удобный повод для скандала. "Шестой заместитель - это странно. Простите, в Государственной фискальной службе один заместитель. И насколько я знаю, господин Данилюк не подписывает ни одного документа, который подает ему Мирослав Продан (руководитель ГФС) - по структурной реформе, по назначениям. Вот вам плодотворная работа заместителей. Если ты топишь одну структуру и хочешь взять на себя все функции и назначаешь до бесконечности людей, я такой подход не понимаю. Не может Минфин выполнять ту часть работы, которую выполняет ГФС. Поэтому я считаю, что есть что-то глубже, чем назначение шестого заместителя. Ситуация очень сложная. А Данилюк хочет сохранить свое реноме. Чтобы сразу пойти в политику", - сообщила Южанина.

По мнению председателя комитета, переводить Яну Бугримову на должность заместителя министра нет необходимости. "Бугримова как директор департамента в Минфине занимается именно тем, чем занималась в должности заместителя министра. Что бы это дало дополнительно, не знаю. Сможет ли она больше делать по улучшению налоговой политики - вряд ли. Она имеет недостаточный опыт. Она не работала нигде, что напрямую было бы связано с налогами. Консультирование в финансовых вопросах - это не налоговая система. Она не имеет глубоких базовых знаний. А законопроекты, которые регистрируются Минфином? Все нуждаются в глубокой доработке, они в большинстве неприемлемы даже в первом чтении. Мы уже имеем министра, который ни на один вопрос не может дать ответ, потому что он не в теме. Каждое его выступление в сессионном зале - это шедевр. Человек не знает элементарных вещей. Перепутал электронную акцизную марку с электронной акцизной накладной. Но это далекие, разные понятия, разная система контроля", - говорит Южанина.

По словам депутата, после заседания Кабмина Данилюк написал очередную "жалобу" международным партнерам Украины, что он делал уже не раз. "Это его любимая тактика. Он делает это постоянно. Но общество почему-то не обращало внимание на это в течение всего периода его работы. Он предоставляет информацию (послам стран G7), постоянно в Украине что-то не так. По налогу на выведенный капитал он полтора года готовит их, что вводить этот налог в Украине нельзя. Послы Большой семерки подписали мне письмо, чтобы я прекратила форсировать этот вопрос, что данная политика комитета неприемлема. Также послы написали мне о создании Национального бюро финансовой безопасности. Откуда они обладают такой недостоверной информацией? Исключительно с подачи Минфина", - рассказала Южанина.

Напоминаем, министра финансов Александра Данилюка обвиняют в неуплате налогов за время его работы в Великобритании. Данилюк утверждает, что платил налоги за пределами Украины. Но не предоставил в ДФС документы, которые это подтверждают. Зато начал обжалование правомерности проведения налоговой проверки. Также появилась информация о недвижимости Данилюка, которую он якобы приобрел в Лондоне. Министр это опровергает.