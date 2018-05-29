Госдолг Украины в апреле сократился до $77 миллиардов

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 1,6%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,32 миллиарда долларов, или на 0,4%, - до 77,05 миллиарда долларов по состоянию на 30 апреля.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 32,62 миллиарда гривень, или на 1,6%, - до 2,021 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга вырос на 1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 5,6% в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.

Правительство планирует сократить уровень государственного и гарантированного государством долга Украины до 60% ВВП к 2020 году с 72% на конец 2017 года.