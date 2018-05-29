Гривня начала рабочую неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,09/26,11 грн/долл.

Во вторник, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,09/26,11 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,11/30,13 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4154/0,4160 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,0964 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 262 сделки на сумму 162,80 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,11/26,14 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,49/30,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4107/0,4214 грн/рубль.