ЕС сократит финансирование стран Восточной Европы на 30 миллиардов евро - СМИ

В ЕК считают, что страны Восточной и Центральной Европы получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году.

Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 миллиардов евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой а проект документа Еврокомиссии.

Во вторник ЕК должна представить свою "Политику сплоченности" на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов.

"Политика сплоченности" предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. Согласно с новыми категориями станут учитываться безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ЕК считают, что восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 миллиарда евро меньше, чем в период 2014-2020 годов.

Министр развития Польши Ежи Квечинский уже назвал такое распределение средств нечестным и углубит напряженность между востоком и западом.

Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония – на 24%.

Зато южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции – на 8%, Италии – на 6,4%.