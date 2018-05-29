Запрещенная WebMoney обещает хранить деньги украинцев до 2021 года

Доступ к средствам будет восстановлен после отмены санкций.

Электронная платежная система WebMoney.UA обещает сохранить средства украинских пользователей, заблокированные в связи с применением санкций, и предоставить к ним доступ после их отмены.

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Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в соцсети Facebook.

«Украинские пользователи очень важны для нас, и мы приложим максимум усилий для возобновления работы. Все средства на кошельках обеспечены и надежно сохранятся до даты отмены санкций, когда оборот WebMoney.UA будет восстановлен», – говорится в заявлении.

При этом в компании отметили, что пользователи из Украины продолжат гарантированно обслуживаться в прежнем режиме по всем типам кошельков, кроме гривневых.

Также в компании пообещали информировать о ходе событий и поблагодарили участников системы и партнеров за поддержку и понимание.

Как сообщал УНИАН, согласно обновленному перечню лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney.

Санкции предусматривают блокировку активов, приостановку исполнения обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Национальный банк Украины в связи с применением санкций отозвал регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.

В WebMoney.UA заявили, что решение привело к блокировке средств 4 миллионов украинцев, и компания намерена «защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского».