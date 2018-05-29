Совет ЕС одобрил выделение Украине миллиарда евро

Макрофинансовая помощь покроет финансовые потребности Украины на следующие 2,5 года.

Европейский совет одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Послы ЕС от имени Совета одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине. Дальнейшие займы в 1 млрд евро покроют финансовые потребности Украины на период в два с половиной года. Займы поддержат экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами», - говорится в сообщении.

При этом макрофинансовая помощь будет разделена на транши, выделение каждого из которых должно предварять выполнение Украиной определенных условий, в частности - уважения демократических механизмов, верховенства закона, прав человека, а также проведение экономических и финансовых реформ. Конкретные условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

«Дальнейшая макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предотвращении коррупции, выполнения программы МВФ. Меморандум о взаимопонимании будет включать обязательства по усилению государственного управления, административных возможностей и созданию институтов по предотвращению коррупции. Еврокомиссия будет перед каждым траншем публично отчитываться о выполнении условий, особенно касающихся предотвращения коррупции», - подчеркивается в совместном заявлении Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета.

При этом в соответствующем пресс-релизе фраза «предотвращение коррупции» выделена жирным шрифтом при каждом ее употреблении.

Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года получала финансирование в рамках двух программ макрофинансовой помощи ЕС. В 2014 году первая программа включала 1,6 млрд евро помощи, вторая программа в 2015 году - 1,8 млрд евро помощи. Суммарно Украина сумела получить лишь 2,81 млрд евро, поскольку оставшиеся 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.