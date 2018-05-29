«Лото-Забава»: Во Львове выигран 1 000 000 гривен!

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 981-го тиражу.

Популярная государственная лотерея «Лото-Забава» в очередной раз подтвердила свое звание «Фабрики миллионеров». 27 мая во время розыгрыша 981-го тиража был выигран 1 000 000 гривен! Согласно статистике, новоиспеченный счастливчик стал уже 291-м миллионером в истории «Лото-Забава», и уже двенадцатым миллионером в этом году.

Известно, что выигрышный билет № 0280084 был приобретен на фирменном островке «М.С.Л.» в супермаркете «Арсен», который находится по адресу: г.Львов, ул. Княгини Ольги, 120. Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной программе «Два дня из жизни миллионера», которая рассчитана на двух человек.

В этот же день, 27 мая преимуществами членства в закрытом «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» воспользовался Юрий Редько – победитель «Лото-Забава», который выиграл свой миллион гривен в 972-м тираже. В рамках VIP-программы «Два дня из жизни миллионера» оператор государственных лотерей «М.С.Л.» подарил миллионеру незабываемый уик-энд: поездки на белом лимузине, профессиональную фотосессию, необычную видео-экскурсию по Киеву в 3d-очках, посещение статусных ресторанов и SPA-салона и напоследок - прогулочный круиз на яхте по Днепру.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 981-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 981-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.