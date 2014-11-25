ЕБРР найдет консультанта для реформирования Фонда гарантирования вкладов
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен привлечь консультанта для реформирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщается на сайте банка.
По информации банка, привлекаемый консультант оценит существующий порядок санации банков, разработает новую финансовую модель для фонда, окажет поддержку его текущих приоритетных задач, а также поможет ЕБРР и Фонду гарантирования в подготовке 2-го этапа реформирования фонда при участии ЕБРР.
ЕБРР намерен привлечь консультанта сроком на 6 месяцев - с января 2015 года, максимальный доступный объем финансирования услуг консультанта утвержден на уровне 285 тыс. евро за счет донора ЕБРР в рамках программы технического сотрудничества.
ЕБРР приглашает к участию в конкурсе компании с проверенной репутацией в области реструктуризации банков и возврата активов на развивающихся рынках, обладающие знаниями о различных системах страхования депозитов.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Международным валютным фондом разрабатывает техническое задание для аудиторских фирм с целью проведения проверки двух банков, чтобы установить реальные причины их банкротства. Ранее фонд прогнозировал, что данный процесс начнется до конца этого года и уже в начале 2015 года фонд сможет поделиться первыми результатами.
Читайте такжеПравительство выделило 7,5 млрд гривень для выплат вкладчикам проблемных банковНапомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 28 банков, в том числе «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».
Выведение банков с рынка и выплата возмещения вкладчикам этих банков осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, созданный в феврале 1999 года. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.