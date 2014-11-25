ЕБРР найдет консультанта для реформирования Фонда гарантирования вкладов

По информации банка, привлекаемый консультант оценит существующий порядок санации банков, разработает новую финансовую модель для фонда, окажет поддержку его текущих приоритетных задач, а также поможет ЕБРР и Фонду гарантирования в подготовке 2-го этапа реформирования фонда при участии ЕБРР.

ЕБРР намерен привлечь консультанта сроком на 6 месяцев - с января 2015 года, максимальный доступный объем финансирования услуг консультанта утвержден на уровне 285 тыс. евро за счет донора ЕБРР в рамках программы технического сотрудничества.

ЕБРР приглашает к участию в конкурсе компании с проверенной репутацией в области реструктуризации банков и возврата активов на развивающихся рынках, обладающие знаниями о различных системах страхования депозитов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Международным валютным фондом разрабатывает техническое задание для аудиторских фирм с целью проведения проверки двух банков, чтобы установить реальные причины их банкротства. Ранее фонд прогнозировал, что данный процесс начнется до конца этого года и уже в начале 2015 года фонд сможет поделиться первыми результатами.

Читайте такжеПравительство выделило 7,5 млрд гривень для выплат вкладчикам проблемных банковНапомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 28 банков, в том числе «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Выведение банков с рынка и выплата возмещения вкладчикам этих банков осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, созданный в феврале 1999 года. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.