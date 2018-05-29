МВФ: Украине в текущем и следующем годах будет не хватать $4,5 миллиарда

Украина рассчитывает в 2018 году получить транш МВФ в размере 1,9 млрд долл., после чего привлечь средства на внешнем финансовом рынке, а также получить макрофинансовую помощь ЕС в размере 1 млрд евро.

Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах, на уровне 4,5 млрд долл., что превышает выделенную до настоящего времени поддержку международных партнеров.

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«МВФ определил дефицит финансирования (Украины - УНИАН) в 4,5 миллиардов долларов в 2018 и 2019 годах, что выходит за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международными партнерами», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 млрд долл.

Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 трлн в гривневом эквиваленте.

Украина рассчитывает в 2018 году получить транш МВФ в размере 1,9 млрд долл., после чего привлечь средства на внешнем финансовом рынке, а также получить макрофинансовую помощь ЕС в размере 1 млрд евро. В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, на ряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.