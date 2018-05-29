Европа под угрозой: Сорос спрогнозировал новый глобальный финансовый кризис

Инвестор предложил ЕС провести радикальные реформы и профинансировать «План Маршалла» для Африки.

Рост курса доллара и бегство капиталов с развивающихся рынков могут спровоцировать новый масштабный финансовый кризис, заявил известный американский инвестор, миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

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Как сообщает Bloomberg, он также предупредил, что Европейский Союз столкнется с надвигающейся угрозой собственному существованию.

Как отметил Сорос в ходе своего выступления в Париже, срыв ядерной сделки с Ираном и развал трансатлантического альянса между США и ЕС наверняка негативно повлияют на европейскую экономику и могут привести к прочим проблемам, таким как обесценивание валют развивающихся экономик.

Говоря о ситуации в Европе, инвестор указал, что «все, что могло пойти не так – пошло не так». В частности – миграционный кризис и политика жесткой экономии последних лет, которые позволили проникнуть во власть популистам. Сорос указал также на «территориальный распад» ЕС, приведя в пример Brexit.

«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности – это больше не фигура речи, это суровая реальность», – констатировал он.

Для укрепления европейского проекта инвестор предложил ЕС профинансировать аналог «Плана Маршалла» для Африки, предусматривающий выделение на поддержку африканских стран около 30 млрд евро в год. По его мнению, это позволит ослабить миграционное давление на Европу.

Он также предложил радикально реформировать ЕС, вплоть до отмены требования пункта об обязательном присоединении стран участниц к зоне евро.

Ранее Сороса назвали одним из ведущих доноров кампании за проведение нового референдума в Великобритании о членстве в Евросоюзе. Речь идет об оказании одним из фондов Сороса более 400 тыс. фунтов ($554 тыс.) организации Best for Britain.

Организация утверждает, что нынешний курс правительства на выход из ЕС вместе с прекращением участия Британии в общем европейском рынке и таможенном союзе не соответствует тому, чего на самом деле хотят британцы.