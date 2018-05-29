Директор ЕБРР в Украине переходит на работу в лондонский офис банка

В рамках укрупнения должности функции главы представительства банка перейдут к управляющему директору ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсису Малижу.

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер с 1 июня переходит на работу в лондонский офис банка.

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Об этом УНИАН сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Да, это соответствует действительности. Шевки Аджунер с 1 июня переходит в лондонский офис. Франсис Малиж (управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа - УНИАН) будет отвечать за деятельность ЕБРР в Украине, это укрупнение должности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Шевки Аджунер возглавил представительство ЕБРР в Украине весной 2013 года. До этого Аджунер занимал должность заместителя директора ЕБРР в Турции.