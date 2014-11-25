Фонд гарантирования сменил временного администратора неплатежеспособного «VAB Банка»
НБУ признал «VAB Банк» неплатежеспособным и отказался его национализировать.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 ноября назначил временным администратором неплатежеспособного «VAB Банка» Марину Славкину, сообщается на сайте фонда.
Ранее Фонд гарантирования с 21 ноября ввел временную администрацию во «Всеукраинский акционерный банк» («VAB Банк») на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных, назначив временным администратором банка Юрия Джуса.
По информации фонда, смена временного администратора вызвана его семейными обстоятельствами.
Как сообщал УНИАН, в конце октября основной акционер «VAB Банка» Олег Бахматюк заявлял, что рассчитывает на совместную докапитализацию банка с участием правительства, в том числе на получение 4 млрд грн из госбюджета .
21 ноября Национальный банк Украины признал банк неплатежеспособным и отказался его национализировать из-за значительного объема кредитов экономически связанным лицам.
В то же время, Минфин заявил о готовности вместе с НБУ и Фондом гарантирования искать возможные пути удовлетворения требований всех вкладчиков «VAB Банка», в том числе свыше гарантированной суммы вклада (200 тыс. грн).
Читайте такжеВ «VAB Банке» переложили на НБУ ответственность за ухудшение своего состоянияНапомним, «VAB Банк» намеревался увеличить уставный капитал в 2,7 раза, или на 7 млрд грн. Соответствующий вопрос акционеры банка планировали обсудить 17 ноября на внеочередном общем собрании, но собрание не состоялось.
В начале июля «VAB Банк» провел реструктуризацию еврооблигаций на сумму 88,252 млн долл.
Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).