Госстат отчитался о росте зарплат украинцев

Средняя зарплата украинцев за календарный год увеличилась на 27,3% - до 8480 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 27,3% и составила 8480 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2018 года средняя зарплата увеличилась на 1,2%.

Реальная заработная плата в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 12,5%, а по сравнению с январем 2018 года – на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

По данным Госстата, в Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тыс. грн до 10 тыс. грн, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.