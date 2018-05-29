Валюта дешевеет: гривня укрепилась в курсах Нацбанка

Официальный курс НБУ на 30 мая: 100 USD – 2609.8943 грн; 100 EUR – 3016.5158 грн; 10 RUR – 4.1664 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2609.8943 (29 мая – 2614.9490)

100 EUR – 3016.5158 (29 мая – 3052.9530)

10 RUR – 4.1664 (29 мая – 4.2405)

Во вторник, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,12 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,22/30,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4107/0,4214 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0989 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 488 сделок на сумму 428,40 млн долл.