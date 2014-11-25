В Китае стараются повысить доступность кредитов для своих компаний

Центробанк Китая во вторник снизил краткосрочную ставку по денежным операциям, в четвертый раз за текущий год, пытаясь повысить доступность кредитов для китайских компаний, сообщает Reuters.

Сокращение, о котором было объявлено на сайте банка, последовало за неожиданным сокращением ориентировочных кредитных ставок в пятницу, вызванным стремлением поддержать экономику.

"Это случилось в русле сокращения ставок в пятницу и сигнализирует, что Центробанк будет и дальше принимать усилия, чтобы снизить стоимость заемных средств для инвесторов и поддержать ликвидность", - сказал трейдер из банка в Шанхае.

Читайте такжеFinancial Times: Близкий союзник Путина считает, что Китай не может заменить финансирование с ЗападаНародный банк Китая во вторник вывел 5 миллиардов юаней ($814,17 миллиона) с денежных рынков посредством 14-дневных операций репо, говорят трейдеры.

Выведенная сумма невелика, но банк сделал это, чтобы снизить официальную доходность этого инструмента - это проверенный механизм, позволяющий сигнализировать участникам межбанковского рынка, что нужно снижать стоимость денег.