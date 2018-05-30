Кабмин определился, как тратить бюджетные деньги на развитие космической отрасли

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Государственное космическое агентство Украины.

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2018 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мероприятий по развитию космической деятельности и производство космической техники.

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Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как сказано в документе, средства будут выделяться по программе «Выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере космической отрасли, в том числе общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины», а главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Государственное космическое агентство Украины.

В постановлении сказано, что в этом году бюджетные средства будут направлены на осуществление дистанционного зондирования Земли из космоса (обеспечение системного получения данных от космической системы «Сич»), осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, а также проведение научных космических исследований (изучение солнечно-земных и сейсмоионосферных связей).

Кроме того, за счет госбюджета планируют усовершенствовать космические системы телекоммуникации и навигации (развитие Системы координатно-временного и навигационного обеспечения), а также углублять международное сотрудничество в космической сфере, под которым, среди прочего, подразумевается участие украинских предприятий в реализации проектов в рамках выполнения соглашения «Европейская страна, которая сотрудничает с Европейским космическим агентством».

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года Государственное космическое агентство возглавляет Павел Дегтяренко.

Недавно Госкосмагентство отчиталось об использовании бюджетных средств за 2017 год. Согласно отчету, больше половины бюджетных средств - 1,422 млрд грн - ушло на погашение кредита, привлеченного под государственные гарантии для реализации проекта «Создание Национальной спутниковой системы связи».

Кроме того, 264,385 млн грн были использованы на утилизацию твердого ракетного топлива, 148,7 млн грн – на управление и испытание космических средств, 80 млн грн – на выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере космической отрасли, 50 млн грн – на финансовую поддержку государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (на погашение задолженности по зарплате).