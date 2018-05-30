Товарооборот между Украиной и Нидерландами в 2017 году вырос до $1,5 миллиарда

Поставки аграрной продукции в Нидерланды в прошлом году увеличились на 80%.

Товарооборот между Украиной и Нидерландами в 2017 году вырос на 69% - до 1,5 миллиарда долларов, а в I квартале 2018 года - на 21%, до 324 тысяч долларов.

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Как сообщает Минагропрод, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк обсудил результаты торгово-экономического сотрудничества и потенциал двусторонних отношений в сельском хозяйстве во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Эдуардом Хуксом.

"В 2017 году товарооборот между нашими странами составил почти 1,5 миллиарда долларов, из которых украинский экспорт - 1,28 миллиарда долларов. По сравнению с 2016 годом, поставки аграрной продукции в Нидерланды увеличились на 80%. Среди перспективных и стратегически важных направлений сотрудничества на ближайший период - развитие органического производства", - отметил Мартынюк.

Как сообщается, рост товарооборота произошел в основном за счет увеличения экспорта. В этом году Украина впервые экспортировала в Нидерланды саженцы яблок, тогда как до этого только импортировала продукцию садоводства.

Как сообщили в Минагропроде, Украина готова увеличивать поставки на нидерландский рынок продукции мукомольно-крупяной промышленности, мясной продукции, натуральной и минеральной воды, патоки, остатков и отходов пищевой промышленности и тому подобное.

Нидерланды, в свою очередь, заинтересованы в ходе земельной реформы в Украине, поддержке фермеров и инвестиционной привлекательности украинского АПК.

Посол Нидерландов отметил значительный прогресс в двусторонней торговле и в сотрудничестве в последние годы, и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге.

Стороны также отметили, что активизация сотрудничества состоялась не в последнюю очередь благодаря украинско-нидерландской рабочей группе по вопросам сельского хозяйства, которая уже провела три заседания, и очередное планируется в июле этого года в Киеве. По результатам последнего заседания рабочей группы, сторонами были определены главные приоритеты двустороннего сотрудничества в АПК, в частности: в сферах картофелеводства, молочном производстве; в осведомленности населения по реализации земельной реформы в Украине; ветеринарной и фитосанитарной сферах; в аграрном образовании взрослого населения и в пищевой промышленности.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, украинские сельхозпроизводители в 2016 году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта.

Нидерланды в 2017 году впервые стали крупнейшим импортером украинского мяса.