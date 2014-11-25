ЕБРР готов увеличить финансовую поддержку Украины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

«Глава правительства обсудил с президентом ЕБРР приоритеты сотрудничества в рамках принятого Пакета укрепления реформ и кризисной поддержки Украины, предусматривающие установление прозрачности управления государственными расходами, стабилизацию банковского сектора и реформу энергетического сектора, – говорится в сообщении. – Сума Чакрабарти в свою очередь подтвердил готовность ЕБРР к дальнейшему увеличению объемов своей деятельности в Украине, в том числе в финансовой поддержке корпоративного сектора».

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Справка УНИАН, ЕБРР – один из крупнейших финансовых инвесторов в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) на реализацию 329 проектов. Группа поддержки малого бизнеса (ГПМБ) помогает предприятиям улучшить результаты деятельности и повысить свою конкурентоспособность путем привлечения местных консультантов к решению конкретных бизнес-задач предприятия (программа деловых консультационных услуг - BAS), либо путем привлечения международных экспертов для внедрения передового управленческого опыта на предприятиях с потенциалом будущих лидеров рынка.

В марте текущего года в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».