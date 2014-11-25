Нацбанк сегодня продавал банкам доллары по 15 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 25 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0073 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,0073 грн за 1 доллар США», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 28,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,0055 грн за 1 доллар.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 24 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0496 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме для стабилизации валютного рынка и остановки стремительной девальвации гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.