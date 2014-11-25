Обвал российского рубля продолжается

Рубль к полудню вторника растерял все достижения начала дня и ушел в минус, не обращая внимания на важную для экспортеров уплату налога на добычу полезных ископаемых, соообщает Reuters.

В числе причин трейдеры назвали внезапно появившийся относительно крупный спрос на валюту, в условиях низкой рыночной ликвидности изменивший баланс сил.

Доллар к 12.00 мск оценивался на Московской бирже в 45,29 рубля, что на две трети процента выше предыдущего закрытия. Объем биржевых сделок превысил $1,8 миллиарда.

Евро к этому времени набрал столько же и оценивался в 56,33 рубля.

В начале же дня валюта сформировала сессионные минимумы на 44,62 и 55,48 соответственно.

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"Причиной текущей динамики мог стать крупный валютный бид, ударивший по котировкам даже при наличии валютного офера. "Крупный" - в применении к текущим условиям, поскольку сейчас такие движения может вызвать, например, и покупка всего $200 миллионов", - сказал Петр Неймышев из банка "Открытие".

По его мнению, текущий торговый диапазон сформирован в границах 44,40-45,40 рубля за доллар, а рубль может еще показать рост, особенно если на заседании ОПЕК будут приняты меры для поддержки нефтяных цен. Однако в преддверии крупных декабрьских выплат по внешним займам Неймышев предполагает тактику "buy on dips" - все возможные продажи валюты будут выкупаться по более-менее низкому курсу.